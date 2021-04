Mann traktiert Mitbewohner mit Messer an Besen

Am Montagmorgen ist ein 50-Jähriger in Dudweiler mit einem Zimmermannshammer auf seinen Mitbewohner losgegangen. Wie die saarländische Polizei mitteilt, hat der Mann mehrfach auf den 60-Jährigen damit eingeschlagen. Danach habe er mit einem Messer, das an einem Besenstiel befestigt gewesen sei, auf ihn eingestochen.

Das Opfer sei erheblich verletzt worden: Der Mann habe Stich und Schnittwunden im Schulter- und Rückenbereich erlitten. Der Beschuldigte sei noch vor Ort festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. Möglicher Tatgrund könnten laut Polizeimitteilung vorausgegangene Streitigkeiten zwischen den Männern sein.

(mei/L'essentiel)