Nach fast 400 Jahren gibt es wieder Luchsbabys

Nach fast vier Jahrhunderten sind in den Nordvogesen zum ersten Mal wieder Jungtiere des Nordluchses zur Welt gekommen. Wie das das französische Amt für Biodiversität (OFB) mitteilt, sind die zwei Babys des Luchs-Weibchens Lycka die erste dort dokumentierte Reproduktion der Art seit ihrem Verschwinden im 17. Jahrhundert.

«Es ist ein starkes Symbol der Erholung, das all diejenigen erfreut und ehrt, die sich für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Region Grand Est einsetzen», schreibt das OFB. Beteiligt an dem Wiederansiedlungsprojekt sind die Landesforsten RLP, der WWF-Deutschland und das Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Lycka war 2020 im Pfälzerwald, der mit den Nordvogesen ein riesiges Waldgebiet formt, freigelassen worden. Deutsch-französischen Kooperationsteams haben seitdem die Bewegungen der Luchsdame über ein GPS-Halsband verfolgt. Ob sich die Luchse dauerhaft in dem Massiv ansiedeln, ist laut OFB allerdings nicht sicher, die Lage der Luchse sei «nach wie vor sehr prekär». Derzeit gebe es dort maximal zehn Exemplare und Lycka sei das einzige bekannte Weibchen. Anfang 2020 wurde ein Tier illegal erschossen, zwei Artgenossen im Pfälzerwald wurden von Autos überfahren.

(mei/L'essentiel)