Ausflugsschiff verhakt sich in Moselschleuse

Bei einem Schiffsunfall in der Moselschleuse Trier sind zehn Menschen verletzt worden. Das Ausflugsschiff mit etwa 30 Fahrgästen an Bord hatte sich in der Schleusenwand verhakt, als es zu Tal gebracht werden sollte, wie die Wasserschutzpolizei am Montag in Trier mitteilte. Durch das weiter abfließende Wasser neigte sich die vordere rechte Seite des Schiffes nach unten, während der hintere Teil in einer Nische der Wand hängenblieb. Das Schleusenpersonal leitete einen Not-Stopp ein, das Schiff kam daraufhin wieder in eine normale Position.

Wie der Trierische Volksfreund berichtete, zogen sich insgesamt zehn Passagiere stärkere Verletzungen zu. Einer von ihnen verlor das Gleichgewicht und stürzte über die Reling rund zwei Meter tief auf das untere Deck.

(L'essentiel/dpa)