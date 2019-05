20.000-​​Euro-​​Dieb in Merzig gefasst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am vergangenen Wochenende ist eine Seniorin aus Merzig Opfer eines Diebstahls in häuslicher Krankenpflege geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 70-jährige Frau erst wenige Tage zuvor einen 27-Jährigen rumänischen Krankenpfleger bei sich zu Hause eingestellt. Dieser wohnte mit in ihrem Haus und hatte auch Zutritt zu allen Zimmern.

Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr bemerkte die Seniorin dann, dass der Pfleger nicht wie üblich gekommen war. Zudem stellte sie fest, dass sie bestohlen worden war: Ihr gesamter wertvoller Schmuck, zwei Münzsammlungen sowie Bargeld im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro fehlten. Daraufhin erstattete die Seniorin sofort Anzeige bei der Polizei, die umgehend nach dem tatverdächtigen Krankenpfleger fahndete.

Bei Verkehrskontrolle auffällig geworden

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr hat der Tatverdächtige die Aufmerksamkeit bei einer Polizeistreife auf der Bundesautobahn 92, in Höhe des Autobahndreiecks München, auf sich gelenkt. Die Polizeibeamten stellten bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der Mann eine Vielzahl der Wertgegenstände mit sich führte, die aus dem Diebstahl in Merzig herrührten. Gegen den Mann ist Haftbefehl erlassen worden.

(fj/L'essentiel)