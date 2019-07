Verkehrschaos nach Crash auf der A31

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen 14.30 Uhr hatte es auf der A31 an der Ausfahrt Thionville/Élange geknallt. Der Unfall legte den Verkehr in Richtung Metz lahm. Etwa zwanzig Kilometer war der Stau gegen 16.15 Uhr und erstreckte sich bis auf die A3 in Luxemburg. Allmählich fließt der Verkehr wieder.

(L'essentiel)