Betrunkener Fahrer kracht mit Auto an Poller

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Saarbrücker Polizei wurde am Samstagmorgen gegen 6 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. In der Metzer Straße nahe der Grenze zu Frankreich sei ein Auto verunfallt, teilte der Anrufer mit. Das berichtet die Polizei am Montag.

Der Anrufer hat die Beamten darauf aufmerksam gemacht, dass der Fahrer gerade im Begriff sei, die Kennzeichen vom Unfallfahrzeug abzumontieren. Die eintreffenden Polizisten konnten zunächst auch nur das Fahrzeug finden. Es war so heftig gegen zwei Poller geknallt, dass der Motorblock beschädigt worden war und die Airbags des Peugeot ausgelöst wurden.

In der Nähe des Unfallortes trafen die Beamten einen 29-jährigen Mann an, den sie als Fahrer identifizierten. Er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten ein.

(L'essentiel)