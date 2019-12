Metallstange fällt von Lkw und bohrt sich in Auto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine von einem Lastwagen heruntergefallene Metallstange hat sich bei Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) in ein entgegenkommendes Auto gebohrt. Die Stange blieb im Kühler stecken, der 65-jährige Autofahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge waren demnach am Donnerstag in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße 37 unterwegs. Warum die rund einen Meter lange Stange von dem Lkw herabfiel, war zunächst unklar. Der Fahrer des orangefarbenen Lastwagens hielt nicht an, weshalb die Polizei nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

(L'essentiel/dpa)