Junger Autofahrer (24) stirbt nach Crash gegen Lkw

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei Mülheim an der Mosel gegen einen Lastwagen gefahren und noch am Unfallort gestorben. Nach ersten Ermittlungen habe er in einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahzeug verloren, teilte die Polizei in Trier mit.

Er geriet auf der Landstraße zwischen Monzelfeld und Mülheim auf die Gegenspur und prallte dort gegen den entgegenkommenden Lkw. Zum Unfallzeitpunkt herrschten bei Null Grad Celsius rutschige Fahrbahnverhältnisse. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

(L'essentiel/dpa/jt)