Wallonien zahlt Geld an Dosensammler

In Belgien startet im September ein Pilotprojekt. Ziel ist die Beseitigung der mehreren hundert Kilogramm Müll, die jährlich an Straßenränden entstehen. In Wallonien werden schon länger Ideen zur Verbesserung der Sauberkeit öffentlicher Räume diskutiert. Der wallonische Umweltminister Carlo Di Antonio gab am Dienstag Einzelheiten bekannt.

Ziel ist es, Bürger zu ermutigen weggeworfene Getränkedosen einzusammeln. Dazu wird eine Prämie von 5 Cent pro Dose ausgezahlt. In den zwei Jahren, die das Projekt laufen soll, werden zwei verschiedene Abgabesysteme getestet. So sollen Sammelautomaten zum Einsatz kommen, aber auch die direkte Rückgabe an Mitarbeiter der Kommunen wird getestet. Die entsprechenden Beträge werden dann in Form von Gutscheinen ausgegeben, die in lokalen Partnershops einlösbar sind.

Auch eine Idee für Luxemburg?

Interessant wäre ein solcher Testlauf auch in Luxemburg, wo die Müllproblematik ebenfalls nicht länger ignoriert werden kann.

Insgesamt wurden 24 wallonische Gemeinden für den Testlauf ausgewählt. In der Provinz Luxemburg nehmen die Gemeinden Bastogne, Etalle, Neufchâteau und Meix-devant-Virton teil. Die Getränkepreise werden sich durch die Sammelprämie nicht ändern, denn sie wird – anders als herkömmliche Pfandsysteme – von der Verpackungsbranche finanziert.

(L'essentiel)