Polizei nimmt mutmaßliche «Fensterbohrer-​​Diebe» fest

Sie gingen immer gleich vor: Nachts bohrten sie Löcher in Fenster- und Türrahmen, und gelangten so an die innenliegenden Griffe, dann stiegen sie einfach in Wohnungen und Häuser ein. Anfang September wurden fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche in Trier gemeldet, die auf diese Art verübt worden waren. Insgesamt sind es seit Mitte des Jahres über 20 Fälle, in denen die Polizei ermittelt. Ähnliche Einbrüche wurden in Trier, Belgien und Luxemburg gemeldet.

In gemeinsamer Ermittlungsarbeit aller drei Länder konnten am Freitag gegen 4.30 Uhr zwei 40 und 44 Jahre alte Männer in Trier festgenommen werden. Einer der beiden wohnte seit einiger Zeit in Trier, der andere hatte dort keinen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung der beiden, ihrer Autos und einer Wohnung stellten die Beamten allerhand Beweismaterial sicher. Darunter dürfte auch Diebesgut aus Belgien und Trier sein. Die beiden mutmaßlichen Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft.

(sb/L'essentiel)