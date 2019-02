SNCF meldet Zugausfälle nach Frankreich

⚡️ #FlashInfo #TERNancyMetzLux ⚠️ La circulation est perturbée entre Luxembourg et Metz suite à la présence d'une personne sur les voies à Uckange. ⌛️Des retards de 15 à 30 minutes et des suppressions sont à prévoir. Merci pour votre compréhension.

Zugreisende müssen am Freitagnachmittag zwischen Luxemburg und Frankreich viel Geduld mitbringen: Laut der SNCF kommt es aufgrund einer «Person auf den Schienen» bei Uckange zu erheblichen Verzögerungen im Schienenverkehr. Reisende müssen mit Verspätungen von etwa 20 Minuten rechnen. Die Zugfahrten vom Luxemburger Hauptbahnhof um 15.39 Uhr sowie um 16.58 Uhr wurden abgesagt.

Auch auf der Strecke zwischen Dommeldingen und dem Kirchberg kommt es wegen einer Gleisunterbrechung zu Verzögerungen. Laut den CFL ist innerhalb der nächsten zwei Stunden mit Störungen zu rechnen.

#CFLINFOSALL Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Dommeldange, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Mersch.