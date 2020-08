Frodeno schenkt Saar-​​Museum Erinnerungsstücke

Es ist ein Stück Triathlon-Geschichte, die der dreimalige Ironman-Sieger Jan Frodeno (38) dem Historischen Museum Saar übergeben hat: das Trikot und ein Laufschuh, die ihn zum Olympia-Triumph 2008 in Peking begleitet haben, sowie ein unterschriebenes Zielband vom Ironman auf Hawaii 2016. Die Objekte seien «wichtige Zeugnisse saarländischer Sportgeschichte», teilte das Museum am Dienstag in Saarbrücken mit. Der in Köln geborene Frodeno wohnte zwischenzeitlich in Saarbrücken und startete seit 2011 für das Leichtathletikzentrum Saarbrücken. Heute lebt er die Hälfte des Jahres mit seiner Frau und Kindern in Australien.

Triathlet Frodeno hatte bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Goldmedaille gewonnen und in den Jahren 2015, 2016 und 2019 Ironman-Siege gefeiert. Er sei «ein absoluter Ausnahmesportler», erklärte das Museum. Zu sehen waren die Objekte erstmals in der Sonderausstellung «Prominente Menschen aus dem Saarland» vom August 2017 bis Mai 2018. Frodeno wird am 18. August 39 Jahre alt.

(L'essentiel/dpa)