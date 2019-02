Fast 700 neue Stellen bei der Deutschen Bahn

Etwa 500 neue Mitarbeiter will die Deutsche Bahn in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz einstellen, weitere 160 Mitarbeiter im Saarland. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bei den derzeit etwa 7200 Bahn-Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz entspricht das einem Plus von etwa sieben Prozent, für das Saarland mit rund 2400 Mitarbeitern einem Plus von sechseinhalb Prozent.

Geplant sind laut Bahn unter anderem Stellen für 60 Lokführer, 80 Fahrdienstleiter und 80 Instandhalter in Rheinland-Pfalz, und 40 Lokführer, 30 Instandhalter und 10 Fahrdienstleiter im Saarland. Sie sollen an «neuralgischen Punkten» eingesetzt werden. Bundesweit plant die Bahn laut Mitteilung 22.000 mehr Mitarbeiter ein. Im vergangenen Jahr waren in Rheinland-Pfalz 900 neue Mitarbeiter und im Saarland rund 200 neue Mitarbeiter eingestellt worden.

(L'essentiel/dpa)