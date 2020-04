Einbrecher stiehlt der Feuerwehr 25 Schläuche

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Dienstag gewaltsam Zutritt zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr im saarländischen Überherrn verschafft. Das teilte die Polizei in Saarlouis am Dienstag mit. Demnach ist der Mann zwischen 23 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag in die Halle eingedrungen. Er parkte dabei mehrere Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeughalle um und entnahm außerdem 25 Schläuche aus den Löschfahrzeugen.

Die Beute packte er dann in das Fahrzeug der Einsatzleitung, mit dem er davon fuhr. Mit im Gepäck hatte er auch Teile der Funkausrüstung. Nach kurzer Fahndung wurde das Fahrzeug in Saarlouis gefunden. Weitere Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur eines polizeibekannten 22-Jährigen, den die Beamten unter dringendem Tatverdacht verhaftete.

(L'essentiel)