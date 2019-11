Notruf im Saarland rettet Flüchtlinge aus Seenot

Ein Notruf aus dem Saarland hat eine Seenotrettung vor der türkischen Küste in Gang gesetzt und so 17 Menschen das Leben gerettet. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, hatte eine im Saarland lebende Syrerin am Sonntag der Polizei gemeldet, dass ihre Cousine auf einem Flüchtlingsboot nähe Bodrum in Seenot geraten sei.

Der Motor des Bootes sei bei starkem Wellengang ausgefallen. Verständigt wurden die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt sowie die Seenotleitung in Bremen. Ein Boot der alarmierten türkischen Küstenwache rettete schließlich die Menschen, die mutmaßlich nach Griechenland wollten.

(L'essentiel/dpa)