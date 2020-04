Biker verunglückt auf der B268 bei Trier tödlich

Am Sonntag gegen 13.20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der B268 zwischen Pellingen und der Abfahrt Krettnach, bei dem der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Wie die Polizeidirektion Trier mitteilt wollte ein 58-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg mit seinem VW Passat in einen Feld-und Wirtschaftsweg einbiegen und übersah den entgegen kommenden Motorradfahrer auf dessen Ducati. Der 56-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Saarlouis verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des PKW sowie seine Beifahrerin wurden unter Schock in ein Krankenhaus in Trier verbracht. Die B268 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt. Sowohl Pkw als auch Motorrad wurden zwecks Beweissicherung sichergestellt. Im Einsatz waren neben Feuerwehren, Notarzt und Rettungswagen (RTW) auch der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 sowie ein Polizeihubschrauber zwecks Rekonstruktion und Bildaufnahmen der Einsatzstelle.

(L'essentiel)