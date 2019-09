Pfleger soll Patienten zu Tode gespritzt haben

Der Fall erinnert an den Serienmörder Niels Högel aus Oldenburg. Dieses Mal steht ein Krankenpfleger in Völklingen unter Mordverdacht.

Ein 27-jähriger Pfleger soll mindestens fünf Patienten auf der Intensivstation der SHG-Klinik in Völklingen getötet haben. Dies berichtete der Saarländische Rundfunk am Samstag. Die Klinik hat sich in einer Krisensitzung am Freitag mit dem Fall befasst.

Der mutmaßliche Täter hatte ein Jahr auf der Intensivstation gearbeitet, bis er im März 2016 fristlos entlassen wurde. Die Staatsanwaltschaft geht von fünf Morden und zwei versuchten Morden aus. Da der Mann zuvor als Pfleger in Wiesbaden und Frankfurt gearbeitet hat, informierte die Staatsanwaltschaft die Behörden in Hessen. Offenbar werden weitere Fälle nicht ausgeschlossen.

(mb/L'essentiel)