Polizei findet Waffen nach Messer-​​Attacke

Am Montagnachmittag gerieten ein 19-Jähriger Syrer und ein 57 Jahre alter Mann aufgrund einer lapidaren Verkehrsbehinderung in Wadern in Streit. Hierbei verletzte der ältere den jüngeren Mann mit einem Messer im Brustbereich und sich selbst an der Hand. Der junge Syrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Saarlouis. Der 57-Jährige wurde vor Ort ärztlich versorgt. Das 19-jährige Opfer erklärte, dass der Angreifer ihn im Verlauf des Streits zunächst mit einer Pistole bedroht und ihn danach mit einem Messer verletzt habe.

Der Tatverdächtige behauptete im Anschluss, keine Schusswaffe zu besitzen. Später fanden Einsatzkräfte die Pistole in einer nahe gelegenen Scheune, wo sie auch weitere Kurz- und Langwaffen samt Munition in einem Tresor entdeckte.

Daraufhin durchsuchten die Beamten eine Wohnung, in der der Verdächtige zwar nicht gemeldet sei, in welcher er aber dennoch wohne. Dort sei zusätzlich Schwarzpulver und Marihuana sichergestellt worden. Diensthundestaffel und Entschärfergruppe des LPP unterstützen bei den Durchsuchungsmaßnahmen. Derzeit wird geprüft, ob die Waffen funktionstüchtig sowie erlaubnispflichtig sind.

(L'essentiel)