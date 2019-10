Wasser der Sauer nach Großbrand stark verschmutzt

Am Dienstag war ein Feuer im Industriegebiet von Echternach beim Flugzeugteilehersteller Euro-Composites ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer an, ehe der Brand unter Kontrolle war.

Was den Einheiten des großherzoglichen Feuerwehrverbandes (CGDIS) allerdings Sorgen bereitete, war die Sauer. Während des Feuerwehreinsatzes lief nämlich ein Teil des Löschschaums, vermischt mit den in Brand geratenen Industriechemikalien aus der Lagerhalle, in den Fluss. Und forderte den Wehrmännern am gestrigen Mittwoch einen weiteren Einsatz ab. Bereits am Dienstag waren die Helfer bis etwa Mitternacht auf den Beinen gewesen.

«Die Sauer ist durch das Löschwasser stark verschmutzt worden», sagt Cedric Gantzer, Sprecher des CGDIS, am Mittwoch gegenüber L'essentiel. Bilder, die das Umweltministerium noch am Dienstagabend in einer Pressemitteilung verschickte, zeigten das Ausmaß. Ein dicker weißer Schaumteppich treibt auf der Sauer (siehe Diashow oben). «Löschwasser und -schaum sowie Lösungsmittel und Phenolharz sind in die Sauer gelangt», hieß es in der Mitteilung.

Die Einsatzkräfte reagierten und pumpten den Schaum ab. Auch ein Auffangbecken am Flussufer wurde aufgestellt, damit nicht noch mehr Schaum in den Fluss läuft, erklärt Gantzer. «Mittlerweile haben wir keinen Schaum mehr auf der Sauer», beruhigt Luc Zwank vom luxemburgischen Wasserwirtschaftsamt. «Der Regen in der Nacht zum Mittwoch hat das Wasser zusätzlich verdünnt, das Lösungsmittel hat sich verflüchtigt», sagt er. Auch sonderbar riechen würde der Fluss nicht mehr.

Dennoch: «Durch den Schaum sind schädliche Substanzen ins Wasser gelangt, die sich in die Nahrungskette der Fische einreihen könnten», erklärt Zwank. Ist ein nachträgliches Fischsterben möglich? «Wir müssen die Ergebnisse der Wasseranalyse abwarten». Dies werde einige Tage dauern, da die Proben ins Ausland geschickt würden.

Auch die deutsche Seite hat Dreck abbekommen

Betroffen von der Verunreinigung des Grenzflusses sind auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Kreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz. «Wir haben mit unseren Feuerwehrbooten auf Höhe von Minden (Bitburg-Prüm) eine Ölsperre errichtet» erklärt Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur für den Eifelkreis. Die Sperre solle bis Freitag stehen bleiben. Der Deutsche gibt Entwarnung: Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. «Die Kollegen konnten keine giftigen Stoffe feststellen.» Dennoch empfiehlt Schlöder, vorerst auf den Verzehr von Fischen aus der Sauer zu verzichten und sich vom Wasser fernzuhalten.

Auch eine riesige schwarze Rauchwolke wanderte am Dienstag Richtung Deutschland. Als Willi Schlöder die Warnung aus Luxemburg erhielt, schickte er sofort seine Leute nach draußen. Etwa zwei Stunden lang haben die Kollegen Luftmessungen im Umkreis von zehn Kilometern vorgenommen. «Alle Messungen waren negativ.»

Auch das luxemburgische Umweltministerium gibt Entwarnung: «An unseren Messstationen in Vianden und Beidweiler sind keine auffälligen Werte festgestellt worden», sagt Simone Dengler. Durch die aktuellen Windverhältnisse («zehn Meter pro Sekunde») hätten sich die «Schadstoffe in der Luft gut verteilt».

