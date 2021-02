Angeklagte wollten wohl in Luxemburg Steuern sparen

Der Wirtschaftsprüfer eines privaten Strahlentherapiezentrums in Metz (Mosel) ist in einem Fall von Geldwäsche nach Luxemburg und Missbrauch von Firmenvermögen angeklagt worden, wie «France Bleu Lorraine Nord» am Montag berichtet.

Drei Mitarbeiter dieses Zentrums, das sich in der Claude-Bernard-Klinik befindet, sind bereits angeklagt worden, zwei von ihnen im März 2017 und einer im März 2020. Wie «Le Républicain Lorrain» berichtet, sei bereits im Jahr 2016 ein Verfahren eröffnet worden. Der Wirtschaftsprüfer steht demnach im Verdacht der Mittäterschaft bei Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Die Anklage geht davon aus, dass insgesamt Unternehmensgelder in Höhe von zehn Millionen Euro abgezogen worden seien, um in Frankreich der Steuer zu entgehen. Das Geld soll demnach in zwei luxemburgischen Gesellschaften gelandet seien, die zwei Mitarbeiter des Zentrums gegründet haben. Das Geld soll für größtenteils überteuerte Wartungsleistungen an Verwaltungssoftware gewesen sein, die seit anderthalb Jahren nicht mehr genutzt worden wäre.

(ol/l'essentiel)