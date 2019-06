Mann und Teenie stellen sich nach Schlägerei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der heftigen Schlägerei am Wochenende in Longwy bei der ein Mann mit Benzin übergossen und angezündet worden war, haben sich am Donnerstag nun zwei Männer der Polizei gestellt. Einer von ihnen ist erst 16 Jahre alt. Sie gingen auf die Polizeistation Nancy, wo sie verhaftet wurden.

Der Ältere könnte Berichten der Le Républicain Lorrain zufolge derjenige sein, der den 18-jährigen Nassim Bezzah in der Nacht von Samstag auf Sonntag angegriffen, ihn geschlagen, und mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Das Opfer trug Verbrennungen dritten Grades davon.

Die Schlägerei und die Tat selbst sollen im Zuge einer Familienstreitigkeit stattgefunden haben. Nach der Schlägerei wurden zudem Fahrzeuge in Brand gesteckt, es folgte ein Großeinsatz der Polizei. Die Polizei ist in den vergangenen Tagen verstärkt in der Gegend unterwegs gewesen.

(nc/L'essentiel)