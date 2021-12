Polizei sucht mit Phantombildern nach Zeugen

Am 3. November haben zwei Männer einen Angestellten der Caritas-Akademie für Gesundheitsberufe Saar in Sankt Wendel verprügelt. Laut Polizei hatte dieser zuvor, gegen 6 Uhr morgens, die beiden Unbekannten aufgefordert das Schulgelände zu verlassen und «ihren Unrat einzusammeln». Nachdem das spätere Opfer zunächst ins Gebäude ging, attackierten die beiden den Mann kurze darauf, als er wieder nach draußen kam. Die Männer traten auf den am Boden liegenden Mann ein und flüchteten schließlich unerkannt.

Nun sucht die Polizei St. Wendel mit Phantombildern nach den Tätern (siehe oben). Wer Hinweise hat, kann sich telefonisch unter 06851-8980 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de melden.

(mei/L'essentiel)