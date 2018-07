Verdächtiger nach Mord in Bastogne verhaftet

In Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord an Marie-Thérèse Roufosse, der Leiterin des Cafés «New Tacot», wurde am Dienstag ein Verdächtiger verhaftet. Die Frau wurde am Sonntagabend in ihrem Betrieb in Bastogne in der Provinz Luxemburg erschossen. Der Verdächtiger sei ihr Ex-Freund, so die belgischen Medien.

Bastogne: Philippe Lemaire, l’assassin de Marie-Thérèse Roufosse, arrêté par la police ce mardi soir https://t.co/Uj3GYgNEit — LaMeuse.be (@LaMeuse_be) 17. Juli 2018

Der Verdacht fiel schnell auf ihn. Der Mann, der angeblich mehrfach vorbestraft ist, soll Morddrohungen gegen das Opfer ausgesprochen haben. Seit Sonntagabend wird aktiv nach ihm gefahndet. Am gestrigen Dienstagabend wurde er nun auf der Flucht verhaftet, berichtet TV Lux.

Die Staatsanwaltschaft in der Provinz Luxemburg bezeichnet die Ereignisse als Attentat. Eine Autopsie war für Dienstag geplant, die Ergebnisse sind jedoch noch nicht bekannt.

(L'essentiel)