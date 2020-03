Millionenpläne für das Messegelände Saarbrücken

Der bayerische Investor Josef Reichenberger will mehr als 40 Millionen Euro in das Messegelände Saarbrücken investieren. Dies berichtet die Saarbrücker Zeitung. Demnach plant der Investor, aus dem knapp acht Hektar großen Areal ein grünes und attraktives Gewerbegebiet zu gestalten. Zwei große Bürotürme in unmittelbarer Nähe zur Autobahn sollen das Tor zum neuen Quartier verkörpern.

(L'essentiel)