Mit Sand beladener Lkw-​​Anhänger kippt um

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist bei Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) in einer Kurve mit seinem Gespann von der Straße abgekommen. Der mit Sand beladene Anhänger sei bei dem Unfall auf einer Gefällestrecke umgekippt und die Ladung habe sich über Fahrbahn und Grünstreifen verteilt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei dem 50 Jahre alten Fahrer stellten die Beamten demnach einen Atemalkoholwert fest, «der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit» lag. Der Führerschein des Mannes, der bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde einbehalten. Die Landesstraße 377 wurde für die Aufräumarbeiten voll gesperrt.

(L'essentiel/DPA)