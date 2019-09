Salmonellen in Salat-​​Mix: Rückruf bei Lidl

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Discounter Lidl hat Nuss-Frucht-Mischungen für Salate aus dem Verkauf genommen. «Im Rahmen von Eigenuntersuchungen wurden Salmonellen nachgewiesen», teilte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm am Donnerstag mit. Es geht um den Alesto Salat Mix mit Kernen und Früchten, 175 mg der Firma nutwork Handelsgesellschaft mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.04.2020 und der Losnummer L1823161. Die betroffenen Packungen wurden ausschließlich bei Lidl in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz verkauft.

Salmonellen können zu Durchfall, Übelkeit oder auch Erbrechen führen. Bei Kleinkindern und älteren Menschen kann der Durchfall den Körper lebensgefährlich austrocknen. Kunden sollten das Produkt deshalb auf keinen Fall zu sich nehmen, hieß es in der Pressemitteilung.

Kaufpreis wird zurückerstattet

Lidl-Kunden können das Produkt in allen Filialen zurückgeben, sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Andere Produkte des Herstellers nutwork Handelsgesellschaft mbH sowie Mischungen anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

