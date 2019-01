39-​​Jähriger schlitzt seinen eigenen Chihuahua auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 39-jähriger Mann hat am Montagabend im französischen Longeville-lès-Metz seinen eigenen Chihuahua mit einem Küchenmesser erstochen. Der bizarren Tat war ein Streit mit seinem Vater in dessen Wohnung vorausgegangen.

Der alkoholkranke Mann, der am Montagabend von der Polizei festgenommen wurde, hatte die Tür zur Wohnung aufgebrochen. Im Innern bedrohte er seinen Vater und packte ihn mit einem Messer in der Hand am Hals. Zudem zerstörte er sein Telefon sowie sein Atemgerät.

Wie der Républicain Lorrain berichtet, muss sich der junge Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Grausamkeit gegen Tiere und Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Ein französischer Tierschutzverein tritt beim Prozess am Mittwoch als Nebenkläger auf.

(th/L'essentiel)