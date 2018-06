Junge bekommt elektrischen Schlag und fängt Feuer

Am Sonntagabend gegen Mitternacht ist ein 17-Jähriger auf einen Zug im Bahnhof von Athus geklettert. Er wollte eigentlich seine bestandene Abiturprüfung mit zwei Freundinnen feiern, berichtet L’Avenir. Der junge Mann hat von der Oberleitung einen elektrischen Schlag bekommen. Dessen Wucht schleuderte ihn von der Lokomotive. Er schlug auf dem Boden auf und fing Feuer.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurde der Verletzte mit einem Helikopter in ein Krankenhaus in Lüttich gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Seine beiden Begleiterinnen wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, allerdings in Arlon. Eine der beiden zog sich Verbrennungen an den Händen zu, da sie versucht hatte, das Feuer auf der Kleidung ihres Freundes zu löschen. Die andere steht unter Schock. Die Bahnverbindung zwischen Athus und Arlon wurde während des Einsatzes von der Bahnpolizei zwischenzeitlich gesperrt.

(L'essentiel)