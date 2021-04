Saarland-​​Ampel darf vorerst gelb bleiben

Am Donnerstagnachmittag verdichteten sich die Berichte, dass das Saarland einen Großteil seines Öffnungs-Modells aufgrund zu hoher Infektions-Zahlen zurücknehmen müsse. Wie der SR berichtet, habe sich die Landesregierung aber mit dem Expertengremium dazu entschieden, die Corona-Ampel auf gelb zu lassen.

Der Homburger Virologe Jürgen Rissland beschreibt die Ampel-Farbe in dem Artikel allerdings als «sehr dunkles Gelb». Er prognostiziert anhand der aktuellen Zahlen, dass die Inzidenz in den kommenden Tage weiter ansteigen werde. Am Freitag wird der Ministerrat im Saarland über weitere Schritte beraten.

Bei der roten Stufe sieht das Saarland Modell die «Rücknahme aller Öffnungsschritte und einen konsequenten Lockdown» vor. Bisher steht die Corona-Ampel im Saarland auf gelb, das heißt alle beschlossenen Öffnungen in Bereichen wie Außengastronomie, Fitness-Studios oder Theater werden beibehalten. Es gilt allerdings eine erweiterte Testpflicht in allen Bereichen.

(L'essentiel)