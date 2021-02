Deutsche Grenzschließung ist vorerst abgewendet

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird es vorerst keine Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten geben. Das teilt die Staatskanzlei des Saarlandes am Montagabend mit. In Abstimmung mit der deutschen Bundesregierung werde eine Taskforce eingerichtet, die grenzüberschreitend gemeinsame Maßnahmen zu Pandemiebekämpfung ergreifen soll. Damit sollen geschlossene Grenzen, die in Anbetracht der grassierenden Virusvarianten bei den Nachbarn von deutscher Seite unvermeidlich schienen, verhindert werden.

«Wir sind davon überzeugt, dass wir die Verbreitung des Virus samt seiner Varianten mit einer grenzüberschreitenden und umfassenden Teststrategie mindestens so gut eindämmen können wie durch belastende Grenzkontrollen», kommentierte der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, die Entscheidung. Ohne gemeinsame Bekämpfungsstrategie kämen als letzter Schritt auch Grenzschließungen in Betracht. «Wir brauchen eine europäische Lösung im Umgang mit Pandemie-Hotspots», hieß es aus Rheinland-Pfalz. Die Grenzregionen seien eng miteinander vernetzt und solle es auch in Zeiten der gemeinsamen Pandemiebekämpfung bleiben, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

In der Taskforce werden unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn, dessen französischer Amtskollege Olivier Véran, Ministerpräsident Tobias Hans und Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammenarbeiten. Außerdem werden der deutsche Staatsminister Michael Roth und sein französischer Kollege, der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Clément Beaune sowie regionale Vertreter der Großregion vertreten sein.

(mei/l'essentiel)