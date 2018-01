McArthurGlen Luxemburg bricht Besucherrekorde

Shopping-Begeisterte aus dem Großherzogtum, Frankreich und Belgien mussten an den ersten beiden Samstagen des neuen Jahres viel Geduld mitbringen. Denn auf der Nationalstraße N81, die Arlon mit Mont-Saint-Martin verbindet, bildete sich ein kilometerlanger Stau. Sie alle machten sich auf den Weg zum Designer Outlet MCArthurGlen Luxemburg.

Das Designer Outlet feiert damit gleich zu Beginn des Jahres große Erfolge: «In den ersten beiden Januarwochen konnten wir bereits unsere Rekorde brechen», sagt Christophe Goret, Center Manager des McArthurGlen-Unternehmens. «Mit 42.000 Kunden in der ersten Januarwoche und 28.000 Kunden in der zweiten Januarwoche, haben wir unsere Zahlen für 2017 um 20 Prozent gesteigert. Der erste Verkaufssamstag ist in der Regel unser bester Tag im Jahr. Im Jahr 2018 hatten wir 12.500 Kunden.»

«Im Durchschnitt gibt jeder Besucher in diesen Tagen 45 Euro exklusive Mehrwertsteuer aus. Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Marken und 30 Prozent Rabatt auf die Kollektion des Vorjahres an. Unser Geschäft ist im Wesentlichen saisonal geprägt. Wenn wir die restlichen 14 Prozent der leeren Räume besetzen, wollen wir unsere Einrichtung, sowie die Parkplätze erweitern», so Goret.

(L'essentiel)