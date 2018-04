Bekifft im Auto – Polizei stoppt junge Luxemburgerin

Eine Studentin aus Luxemburg hat sich in der Nacht auf Samstag Ärger mit der deutschen Polizei eingehandelt. Die 24-Jährige mit Wohnsitz in Karlsruhe hatte gegen 0.30 Uhr auf der Autobahnraststätte Nahetal an der A60 gestoppt, als Beamte einer Zivilstreife an ihr Wagenfenster traten. Die 24-Jährige war laut Angaben der Polizei nicht mehr fahrtüchtig, ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.

Die Beamten filzten das Auto der Studentin, die gerade auf dem Weg vom Frankfurter Flughafen nach Luxemburg war. Im Kofferraum fanden sie eine Blechdose mit Cannabis, diverse Utensilien sowie mehrere Plastiktüten, die mit Drogen und Tabak gefüllt waren. Die junge Frau gab zu, dass sie regelmäßig Marihuana und auch Haschisch zu sich nehme. Anschließend musste die Fahrerin mit zur Dienststelle, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Auf der Weiterfahrt nach Luxemburg übernahm ihr Freund das Steuer – er war zum Glück nüchtern.

Gegen die Studentin wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Neben einer empfindlichen Geldbuße (mindestens 500 Euro) muss die 24-Jährige auch mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

(jt/L'essentiel)