Pierson in Mordfall Béatrice schuldig gesprochen

Die zwölf Mitglieder der Jury des Luxemburger Gerichtshofs von Assize, die sich seit Mittwoch um 10 Uhr zu Beratungen zurückgezogen haben, befanden Jérémy Pierson für schuldig des Mordes an Béatrice Berlaimont. Damit ist es offiziell: Pierson hat die damals 14-Jährige im November 2014 ermordet.

Nach Angaben der belgischen Presse wird er auch der Entführung, Vergewaltigung und sexuellen Nötigung des Mädchens für schuldig befunden. Berlaimont war am Freitag, den 21. November unterwegs zur Schule, als sie auf Jeremy Pierson traf.

Die Jury erklärte Pierson auch in drei weiteren Fällen für schuldig, nämlich bei der Entführung, Vergewaltigung und Folterung von Sauvane Watelet am 4. Dezember 2014, dem Angriff im Park Laval von Luxemburg-Stadt auf die finnische Joggerin Fanny am 12. Juni 2014 und dem Angriff auf eine Französin aus Saint-Avold am 9. Dezember 2014. Dazu steht der Vorwurf zahlreicher Autodiebstähle im Raum. Das Strafmaß wird an diesem Donnerstag, dem 15. Februar, bekannt gegeben.



(L'essentiel)