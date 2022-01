Kundin rastet aus und attackiert Kassiererin

Eine Kundin hat im Völklinger Kaufland am Freitag eine Kassiererin angegriffen. Diese hatte zuvor den etwa vierjährigen Sohn der Kundin aufgefordert, nicht mehr an den Rollen des Kassenbandes zu spielen, da dies gefährlich für ihn sei, wie die Polizei die Situation in ihrer Pressemitteilung schildert.

Dann sei die Mutter zunächst verbal aggressiv geworden, habe schließlich die Tür zum Sitzplatz der Angestellten hinter der Kasse geöffnet und ihr die Maske vom Gesicht gerissen. Zudem habe sie sie am Arm gepackt, dabei verletzt und schließlich den Supermarkt ohne Ware verlassen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

(L'essentiel)