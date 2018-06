Pendler müssen sich auf neue Blitzer einstellen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Grenzbewohner, die täglich auf der RN 84 zwischen Bastogne und Pommerloch unterwegs sind, müssen sich auf neue Blitzer einstellen. Der Minister für Mobilität und Transport, Carlo Di Antonio, hat am Montag die Installation von zwei neuen festen Radargeräten auf der Strecke bekannt gegeben.

Die Blitzer werden innerhalb der nächsten Wochen in der Nähe der Dörfer Marenwez und Bras, beide in der Gemeinde Bastogne und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt, aufgebaut. Ziel sei es, «die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Zahl der Verkehrstoten zu senken», so der Minister.

(L'essentiel)