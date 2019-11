Betrunkener stürzt beim Pinkeln 10 Meter in die Tiefe

Glück im Unglück hatte ein Partygast in Saarbrücken am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Auf einer Feier in einem Haus in der Dudweiler Landstraße wollte der 21 Jahre alte Mann aus Nonnweiler sich erleichtern. Dazu suchte er sich ausgerechnet den Hinterhof des Hauses aus. An Hof schließt sich allerdings ein bewaldeter Abhang an. Diesen stürzte der junge Mann herunter.

Sein Glück war es, dass sein Sturz von den Ästen der Bäume gebremst wurde. Eine Polizeistreife fand den Mann in seiner misslichen Lage. Die Beamten waren zu einem Einsatz in den Hinterhof gerufen worden und alarmierten die Saarbrücker Feuerwehr. Die Feuerwehrmänner konnten den Mann aus der Situation befreien, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

(L'essentiel)