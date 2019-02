Kulturzentrum dicht wegen «Dilletantismus»

Das Trierer Exhaus, bekannt als Jugend- und Kulturzentrum in der Moselstadt, wurde überraschend komplett geschlossen. Der Grund sind erhebliche Mängel, die während der dringend benötigten Brandschutzsanierung aufgetaucht sind. Mehr noch: Laut einem Bericht des Trierischen Volksfreunds (TV) sei jeder, der sich im Exhaus aufhält, in Gefahr. Tragende Bauteile seien schwach und marode, so Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). Ein Statiker hatte bereits Anfang der Woche Alarm geschlagen, sodass nun das komplette Gebäude erstmal geschlossen bleibt. Seit September 2018 ist bereits der Mittelteil des geschichtsträchtiges Gebäudes geschlossen.

Die Renovierungsarbeiten am Exhaus waren mit 4,3 Millionen Euro veranschlagt und sollten bis zum Sommer abgeschlossen sein. Nun ist fraglich, ob das Kulturzentrum jemals wieder öffnen kann. Der Projektleiter der Sanierung, Jürgen Eckstein, ist verblüfft, was sich während der Arbeiten alles an Mängeln aufgetan hat. Es sei unglaublich, was sich alles in dem Gebäude finde: «Dazu gehören Vorgehensweisen aus der Nachkriegszeit, in der man einfach mit den wenigen Mitteln und Methoden gearbeitet hat, die man damals hatte. Es gibt aber auch andere Methoden, und die grenzen wirklich an Dilletantismus», zitiert ihn der TV. Darunter seien tragende Balken, die aus kosmetischen Grünen weggeschnitten wurden oder mit Leitungen durchlöchert worden sind.

Tragbalken teils zu 100 Prozent überlastet

In dem über 200 Jahre alten Gebäude, dass über Jahrzehnte immer wieder mal renoviert und verändert wurde, würden auch die Probleme nur schrittweise zu Tage treten. Der Statiker legte jüngst offen, dass Tragbalken teils zu 100 Prozent überlastet sind. Eine prekäre Situation, wenn man bedenkt, dass in dem Gebäude über mehrere Stockwerke oft Partys mit mehreren hundert Menschen stattgefunden haben.

Für eine Generalsanierung ist laut TV ein neuer Beschluss des Stadtrates nötig. Allerdings sei ein zweistelliger Millionenbetrag als Budget für die Sanierung eine realistische Schätzung.

(L'essentiel)