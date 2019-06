Frau landet nach Disco in der Psychiatrie

Am vergangenen Wochenende hat eine Frau in einer Discothek im Landkreis St Wendel offenbar komplett die Beherrschung verloren und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Die stark alkoholisierte 34-Jährige wurde im Bereich der Kasse zunächst gegenüber Mitarbeitern aggressiv. Das berichtet die Polizei in St. Wendel am Montag.

Die Dame schrie zunächst herum und ließ sich zu Boden fallen, daraufhin wurde sie von einem Mitarbeiter der Discothek festgehalten. Nach dem die Polizei vor Ort eingetroffen war, versuchte die Betrunkene der Situation dadurch zu entkommen, dass sie sich absichtlich erneut zu Boden warf. Dabei schlug sie mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf und wurde aufgrund dessen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bis zum Eintreffen des Rettungswagen schlug und trat sie nach den Beamten. Die anwesenden Polizisten mussten sich währenddessen von der aufgebrachten Dame außerdem anspucken und bedrohen lassen. Weil die Frau so stark betrunken und von den Beamten nicht zu beruhigen war, wurde sie in der über Nacht in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses untergebracht. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

(L'essentiel)