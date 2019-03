Weniger Schüler in Rheinland-​​Pfalz und Saarland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im aktuellen Schuljahr besuchen weniger Schüler den Unterricht in Rheinland-Pfalz als noch vor einem Jahr. Ihre Zahl sank insgesamt um ein Prozent auf rund 533.850 Schüler. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Von dem Rückgang sind sowohl Berufsschulen (2 Prozent) als auch allgemeinbildende Schulen (0,8 Prozent) betroffen. Die Zahlen sind den Statistikern zufolge noch vorläufig.

Rückgang parallel zum demografischen Wandel

Die Entwicklung in Rheinland-Pfalz entspricht dem Trend im Bund. Deutschlandweit nahmen die Schülerzahlen insgesamt um 0,5 Prozent ab. «Dieser Rückgang verläuft nahezu parallel zur demografischen Entwicklung», teilten die Statistiker mit. Denn die Zahl der Menschen im Schüleralter sei Ende 2017 um 0,5 Prozent niedriger gewesen als noch ein Jahr zuvor.

Auch die Zahl der Schüler im Saarland ist leicht gesunken. Landesweit werden im laufenden Schuljahr rund 125.400 junge Menschen unterrichtet und damit 1,2 Prozent weniger als im vorherigen Schuljahr. Je nach Schulart gibt es aber große Unterschiede. Die Zahl der Berufsschüler sank um 4,3 Prozent, die allgemeinbildenden Schulen verzeichneten nur einen Rückgang von 0,2 Prozent. Die Zahlen sind den Statistikern zufolge alle noch vorläufig.

(L'essentiel/dpa)