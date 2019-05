65-​​jährige Frau tot in Kanfen gefunden

Der leblose Körper einer 65-jährigen Frau wurde am Montagabend in ihrem Haus in Kanfen gefunden. Der besorgte Sohn hatte die Polizei in Thionville alarmiert, die dann die Tote fand, so berichtet France Bleu. Die Leiche wies mehrere Wunden von Schlägen auf.

Hauptverdächtiger ist ihr 73-jähriger Partner, welchen die Ermittler verhaftet haben. Er soll nicht akzeptiert haben, dass die Frau ihn verlassen wollte.

