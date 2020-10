Corinne Cahen hält Plädoyer für die Großregion

Am Donnerstag haben sich Luxemburgs Ministerin für die Großregion, Corinne Cahen, und der Europaminister des Saarlands, Peter Strobel, zu einem Online-Vortrag zusammengefunden, um über die gemeinsame Zukunft der Großregionen zu sprechen. Einigkeit herrschte bei den beiden vor allem darüber, wie besonders die Beziehung der beiden «Länder» Luxemburg und Saarland ist. So besonders, dass nach Corinne Cahens Meinung nach 25 Jahren «Großregion» ein eigener Name für das Gebiet angebracht wäre.

Dass es den noch nicht gibt, könnte vielleicht auch daran liegen, dass das Saarland eben kein souveräner Staat ist, sondern zu Deutschland gehört – und damit nur bedingt eigene Entscheidungen treffen kann. Nicht zuletzt habe genau das zu den Grenzschließungen während der Pandemie geführt, wie Cahen und Strobel ausführen. Auch wenn die Ministerin diese Entscheidung Deutschlands mit Nachdruck anprangert, möchte sie die Geschehnisse als Chance begreifen. Laut ihr wurde dadurch noch einmal besonders deutlich, wie abhängig und wichtig die Grenzregionen von- und füreinander sind. «So konnten wir merken, dass es keine Normalität ist, offene Grenzen zu haben. Und man muss dafür kämpfen, dass diese Grenzen offen bleiben», lautet ihr Statement.

Peter Strobel bestätigt die Ministerin: «Wir wollen keine Grenzkontrollen mehr, die uns voneinander abschneiden.» Er sei stolz darauf, dass das Saarland, das aktuell die Präsidentschaft des Gipfels der Großregion innehat, und das Großherzogtum vieles miteinander regeln können, «aber man merkt die nationalstaatlichen Grenzen, wenn man auf Entscheidungen aus Berlin wartet.» Umso wichtiger ist es Strobel und Cahen, die Großregion für die Zukunft stärker zu machen und ihr Gewicht als gemeinsamer Wirtschaftsraum größer werden zu lassen.

«Versorgung darf nicht nationalstaatlich gedacht werden.»

Das könne der Ansicht beider nach nur durch mehr Kooperation in verschiedenen Bereichen passieren, sei es im Bildungswesen, dem Gesundheitswesen oder infrastrukturell,. «Wir dürfen nicht mehr denken ‹jeder macht alles›, sondern müssen vernetzt denken.» «Wir brauchen nicht auf jeder Seite der Grenze eine Kläranlage», wird Cahen an anderer Stelle konkret.

Speziell im Gesundheitswesen müsse man stärker Hand in Hand arbeiten. So gebe es beispielsweise zwar bereits ein gemeinsames Traumanetzwerk zur Schwerverletztenversorgung, aber der saarländische Hubschrauber werde laut Strobel bisher jenseits der Grenze kaum angefordert. Und auch der Fachkräftemangel im Pflegebereich sei kein individuelles Problem, sondern ein gemeinsames, das man hofft mit mehr Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich besser bewältigen zu können. «Versorgung darf nicht mehr nationalstaatlich gedacht werden», sagt Peter Strobel.

«Wir haben Lust zusammenzuwachsen.»

Besser zusammen bewältigen wollen das Saarland und Luxemburg deshalb künftig auch die Coronakrise, weshalb ein gemeinsamer Pandemieplan ausgearbeitet werde. Cahen sieht hier besonderes Potenzial zur Zusammenarbeit: Gemeinsame Experten, kompatible Corona-Apps und grenzüberschreitende Einsatzfahrten durch Krankenwagen. Die aktuelle Grenzregelung während der Pandemie, die den kleinen Grenzverkehr wieder möglich gemacht hat, sieht Strobel nur als Hilfskonstrukt. Auf Dauer müsse seiner Ansicht nach eine europäische Lösung geschaffen werden, die die spezielle Situation von Grenzregionen berücksichtigt.

Trotz Pandemieplan bleibt Corinne Cahens größte Hoffnung, dass die Krise bald überstanden ist und man sich wieder anderen Projekten widmen kann. So ist ein ambitioniertes Ziel, die Großregion gemeinsam zu einem interessanten Standort für Start-ups zu machen. Quasi als Standort für Zukunftsindustrie zwischen Paris und Berlin, wie sie sagt. Dafür müsse man mehr Wirtschaftskooperationen eingehen, auf ein starkes Bildungswesen bauen und Unternehmensnetzwerke schaffen. «Wir haben Lust zusammenzuarbeiten und zusammenzuwachsen», schließt die Ministerin ihr Plädoyer für ihre Zukunftsvision der Großregion, «ob mit oder ohne neuen Namen.»

