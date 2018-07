Feuerwehr rettet zehn Menschen vor Kellerbrand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen 3.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Rettungsdienste, dass es in einem Keller in der Peter-Schroeder-Straße in Trier-West brenne. Die Brandermittler der Kriminalpolizei schließen nach den ersten Untersuchungen zurzeit einen technischen Defekt als Ursache aus.

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatte die Feuerwehr bereits mit dem Löschen des Brandes begonnen. Das Feuer war in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte auf ein zweites übergegriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die das Treppenhaus zunächst unpassierbar machte, konnten die anwesenden Bewohner erst evakuiert werden, nachdem die Feuerwehr dies belüftet hatte.

Verdacht auf Brandstiftung

Insgesamt konnten zehn Personen unverletzt ins Freie gebracht werden oder sich selbst in Sicherheit bringen. Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus gegen 6 Uhr abschließend belüftet worden war, konnten die betroffenen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandermittler der Kripo Trier schließen nach ersten Untersuchungen vor Ort einen technischen Defekt als Brandursache aus und ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ob es sich dabei um eine fahrlässige oder eine vorsätzliche Brandlegung handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Hinweise auf einen Verantwortlichen hat die Polizei derzeit noch nicht. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Trier und der Löschzüge Biewer und Euren sowie 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schnelleinsatzgruppe zur Unterstützung der Feuerwehr und Betreuung sowie Versorgung der Bewohner.

(dm/L'essentiel)