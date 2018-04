Stöhnende Frau sorgt für Polizeieinsatz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das leise Stöhnen vom Balkon seiner Nachbarin hat einen Anwohner in Wadern (Landkreis Merzig-Wadern) so besorgt, dass er die Polizei gerufen hat. Als die Beamten die Geräusche vor Ort hörten und die Frau weder auf Klingeln noch auf Klopfen und Rufen reagierte, seien sie mit einer Leiter auf ihren Balkon gestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dort stellten die Polizisten fest, dass es sich nicht um einen Notfall handelte. Die Frau sei «nach dem Genuss eines alkoholischen Getränks» lediglich eingeschlafen und wohlauf gewesen.

(L'essentiel/dpa)