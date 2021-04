Notbremse greift in allen Saar-​​Landkreisen

Die Bundes-Notbremse greift ab Donnerstag in allen saarländischen Landkreisen. Nach den aktuellen Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hat der Saarpfalz-Kreis am dritten Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Damit müssen ab Donnerstag auch in diesem Landkreis die Außengastronomie und weitere Lockerungsschritte des Saarland-Modells zurückgenommen werden.

Der an Luxemburg grenzende Landkreis Merzig-Wadern ist seit dem heutigen Dienstag im Lockdown nach dem Infektionsschutzgesetz. Merzig-Wadern hatte bereits am Sonntag eine Inzidenz über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an drei aufeinander folgenden Tagen gemeldet. Im gesamten Saarland sind binnen eines Tages 119 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Es gab weitere fünf Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden.

Die landesweite Inzidenz erhöhte sich auf 144,4 nach 142,9 am Montag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland damit insgesamt 36.380 Infektionen und 954 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Als aktiv infiziert gelten derzeit rund 2400 Menschen, etwa 33.100 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell zwischen 109,2 (Landkreis Sankt Wendel) und 161,5 (Regionalverband Saarbrücken).

