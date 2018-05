Angreifer von Lüttich tötete vierte Person

Am Dienstagvormittag tötete ein Mann in Lüttich drei Menschen: Benjamin H. griff zwei Polizistinnen mit einem Messer von hinten an, entwendete ihre Dienstwaffen und erschoss die Frauen sowie einen jungen Autofahrer. Beim Schusswechsel mit der Polizei starb der 36-Jährige.

Wenige Stunden vor seiner Tat hat er einen weiteren Mann getötet. Das sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Mittwochmorgen dem belgischen Fernsehsender RTL. Demnach brachte der Attentäter in der Nacht zum Dienstag einen ehemaligen Mithäftling in der südbelgischen Provinz Luxemburg um.

Zum dem Zeitpunkt, als er die Schüsse in Lüttich abfeuertem befand sich H. in Hafturlaub. Am Dienstag hätte er zurück ins Gefängnis gehen müssen. Grund für den Hafturlaub war die Vorbereitung für seine geplante Freilassung im Jahr 2020. In der Vergangenheit hatte er etwa 20-mal Freigang erhalten, ohne dass es zu Zwischenfällen kam.

Kleinkrimineller mit Kontakt zu Islamisten

Benjamin H. galt als Kleinkrimineller. Jetzt hat aber die Bundesanwaltschaft Ermittlungen wegen Terrorverdachts eingeleitet. Es wird vermutet, dass er sich im Gefängnis radikalisierte. Wegen seiner Kontakte zu Islamisten stand sein Name auch auf einer Überwachungsliste der Polizei, verlautete es aus Ermittlerkreisen.

Zudem geht die Polizei einem weiteren Verdacht nach, wie der belgische Sender RTBF berichtet. So soll Benjamin H. bereits am Montag straffällig geworden sein, als er mit einem Kollegen einen Juwelierladen in der Stadt Rochefort überfiel. Danach soll der 36-Jährige seinen Komplizen mit einem Hammer erschlagen haben.

Hammer in Auto gefunden

Zumindest war gestern in einem Auto, das Benjamin H. benutzt hatte, ein Hammer sichergestellt worden, den die Polizei als mögliche Tatwaffe mit dem Tötungsdelikt in Rochefort in Verbindung bringt.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte eine Verbindung zwischen den beiden Taten zunächst nicht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

«Feige und blinde Gewalt»

Belgien war in den vergangenen Jahren Schauplatz mehrerer Angriffe auf Militärangehörige oder Polizeibeamte. Die letzte als «terroristisch» eingestufte Attacke ereignete sich im August 2017, als ein 30-jähriger Mann mehrere Soldaten im Zentrum von Brüssel mit einem Messer angriff.

Der belgische Premierminister Charles Michel bezeichnete den Angriff von Lüttich als «feige und blinde Gewalt». «Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser abscheulichen Tat in Lüttich», schrieb der belgische Innenminister, Jan Jambon, auf Twitter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die «schreckliche Attacke». Er sicherte den Belgiern die Solidarität der Franzosen zu.

Seit den vorwiegend in Brüssel geplanten Pariser Anschlägen vom November 2015 mit 130 Toten war Belgien in erhöhter Alarmbereitschaft. Im März 2016 wurden zudem bei Angriffen in Brüssel 32 Menschen getötet. Zu beiden Anschlägen hatte sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Am 22. Januar senkte Belgien nach drei Jahren die Terrorwarnstufe. Der belgische Antiterror-Stab Ocam hat am Dienstag beschlossen, die Alarmstufe zwei beizubehalten: Demnach ist ein Terroranschlag «wenig wahrscheinlich».

