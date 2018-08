Polizei nimmt Franzosen in Saarbrücken fest

Am frühen Donnerstagmorgen haben sich zwei Franzosen in Saarbrücken-Burbach kräftig in die Nesseln gesetzt. Einer der beiden war völlig betrunken mit seinem Auto in der Stadt unterwegs. Der 31-Jährige rauschte im Suff mit seinem Wagen eine Treppe hinunter und fuhr anschließend weiter, als sei nichts geschehen. Einige Passanten wurden Zeuge des Vorfalls und verständigten die Polizei.

Diese konnte den Fahrer nach kurzer Zeit ausfindig machen, nahm ihn mit auf die Wache und führte dort einen Bluttest durch. Dieser fiel positiv aus und die Beamten zogen seinen Führerschein ein. Doch wie sollte der Mann, noch immer sturzbetrunken, nach Hause kommen? Selbst Fahren war aus gleich mehreren offensichtlichen Gründen nun keine Option mehr, öffentliche Verkehrsmittel fuhren offenbar noch nicht und Laufen wollte er auch nicht. Also entschloss er sich dazu, einen Freund anzurufen, der ihn abholen sollte.

Der 32-Jährige erklärte sich auch dazu bereit und kam kurz darauf mit seinem Wagen zur Dienststelle. Auch ihn überprüften die Beamten. Dabei stellten sie fest, dass er keinen gültigen Führerschein besaß. Auch gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet, an eine gemeinsame Heimfahrt mit seinem Freund war nicht mehr zu denken. Die beiden teilten sich schließlich ein Taxi.

(dix/L’essentiel)