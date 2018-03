Kletterkünstler stiehlt Bayern-​​Fahne

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter im saarländischen St. Wendel eine Fahne des FC Bayern Münchens gestohlen. Die zirka 40 mal 60 Zentimeter große Fahne war an der Fassade eines Anwesens in der Josefstraße angebracht. Nach Angaben der Polizei wurde sie mit Kabelbindern in drei Meter Höhe an einem Regenfallrohr befestigt.

Wie der Dieb an die Fahne gekommen ist, ist allerdings noch unklar. Die Polizei vermutet, er habe eine neben dem Haus stehende Straßenlaterne als Kletterhilfe benutzt.

(L'essentiel)