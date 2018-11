Universität Trier ist deutlicher Spitzenreiter

22 Hochschulen gibt es in Rheinland-Pfalz – und sie sind beliebter denn je. Wie das statistische Landesamt Rheinland Pfalz am Donnerstag bekanntgab, haben im Wintersemester 2018/19 rund 123.800 junge Menschen an einer der Fakultäten studiert. Knapp 800 Studierende mehr als im Vorjahr waren an einer Uni oder Hochschule eingeschrieben. Vor zehn Jahren waren es noch 16.700 Personen weniger. Insgesamt studieren dabei mehr Frauen (plus von 18 Prozent) als Männer (plus von 13 Prozent)

Deutlicher Spitzenreiter in den Einschreibungen ist die Universität Trier mit einem Plus von 182 Studierenden, dicht gefolgt wurde die Zahl von der Hochschule Trier mit plus 81 und der WHU Valendas (plus 49). Die Hochschulen Koblenz (minus 110), Kaiserslautern (minus 96) und Mainz (minus 88) waren anscheinend nicht so attraktiv für Studienanfänger. Laut Homepage der Uni Trier waren 12.827 Studierende in Wintersemester eingeschrieben, darunter sind 1072 Studienbeihilfe-Bezieher aus Luxemburg.

Insgesamt 3300 Studierende – von 17.200 erstmals eingeschriebenen Studienanfängern – kamen dabei aus dem Ausland. Bei den Geschlechtern zeigen sich Präferenzen: Frauen schreiben sich am häufigsten in wirtschafts-, sozial- oder rechtswissenschaftlichen Fächern ein (46 Prozent aller Studentinnen), Männer wählen eher ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche oder mathematische Studienfächer (49 Prozent der Studenten).

(L'essentiel)