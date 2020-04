Mutmaßlicher Mörder nach zehn Tagen gefunden

Passanten haben in Sulzbach (Saar) eine Männerleiche entdeckt. Möglicherweise handele es sich dabei um den mit Haftbefehl gesuchten 46-Jährigen, der vergangene Woche eine 48-jährige Frau in Saarbrücken-Dudweiler getötet haben soll. «Es deutet einiges darauf hin», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Todesursache sei noch unbekannt. Die Leiche sollte im Laufe des Freitags obduziert werden. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über das Thema berichtet.

Laut Polizei wurde der Tote in einem Gebüsch am Rande eines Wohngebietes entdeckt. Er habe dort offenbar schon länger gelegen. Der gesuchte Mann soll seine 48-jährige Ex-Frau vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Dudweiler mit einem Messer erstochen haben. Ihre drei Kinder mussten die Tat laut SR mutmaßlich mitansehen. Der Tatverdächtige aus Friedrichsthal war nach der Tat zu Fuß geflüchtet. Laut Polizei war er mit der Frau liiert gewesen, Anfang des Jahres soll sie sich von ihm getrennt haben. Anschließend soll er ihr immer wieder nachgestellt haben.

(L'essentiel/dpa)