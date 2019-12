Mann läuft mit Blumen im Haar nackt durch Stadt

Ein nächtlicher Stadtspaziergang ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wenn man ihn ohne Kleidung und mit einer Sonnenblume im Haar absolviert, kann er aber schon mal die Polizei auf den Plan rufen. So trafen die Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach mehreren Anrufe von Verkehrsteilnehmern einen Herren auf dem Weg zur Innenstadt an, der komplett nackt mit einer in seine Haare eingeflochtenen Sonnenblume unterwegs war und scheinbar Drogen genommen hatte, wie Breaking News Saarland berichtet.

Auf dem Körper des Mannes klebte weißes Pulver, welches sich bei einem späteren Test als Amphetamin herausstellte. Ob auch der Konsum der Drogen zu dem ungewöhnlichen Spaziergang geführt hatten, war nicht in Erfahrung zu bringen, da die «Person [...] am Singen war und das Polizeikommando nicht wahrnahm», so der Polizeibericht.

Die Beamten brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er nach ärztlicher Behandlung wieder zu sich kam und sich bei seinen Helfern bedankte. Ob er eine Strafanzeige zu erwarten hat, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)